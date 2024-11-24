AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler 'Genel af' sorularına açıklık getirdi

Katıldığı televizyon programında soruları cevaplandıran AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunda tartışılan konulara da açıklık getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra “ana dil” ve “genel af” konusunu gündeme taşıyan Ufuk Uras’ın iddiasını yanıtlayan Güler şunları söyledi:

DAHA ETKİN CEZALAR…

Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok. Yeni Anayasa’nın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak.

"CİDDİ BİR HAZIRLIK VAR"

MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Ufuk Uras ise yaptığı açıklamada, "Benim gördüğüm ciddi bir hazırlık var. Bu kısmi bir af olabilir ya da anayasada ana dille ilgili bir şey olabilir, sonuçta üzerine düşünülen, hazırlık yapılan bir konu” demişti.

ETKİ AJANLIĞI

"Etki ajanlığı" olarak bilinen kanun teklifi hakkında da konuşan Güler’in bu konudaki görüşleri şöyle: Muhalefete, biz Türk Ceza Kanunu'nun 7. bölümünde 326. madde ile başlayan 'Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluklar' başlıklı bir madde istiyoruz. Buradaki bölüm içinde yer alan konu başlıkları içerisinde önerdiğimiz metin bu. Öneriniz nedir, eklenmesini istediğiniz husus var mıdır? Yok dediler.