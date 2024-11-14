AKP mi CHP mi daha çok harcamış? Mansur Yavaş 'Rakamlar yalan söylemez' diyerek paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser maliyeti iddialarına eski dönemde yapılan etkinlik ve harcamaları ile kendi dönemindeki harcamaları rakamlarla kıyaslayarak açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin abartılı olduğu iddia edilen etkinlik harcamaları iddialarına ilişkin Mansur Yavaş, resmi X hesabından "Gelin gerçeklere hep beraber verilerle bakalım. Çünkü rakamlar asla yalan söylemez." diyerek iki adet tablo paylaştı.

AKP'NİN ETKİNLİK HARCALAMALARI İLE KIYASLADI

Tabloların ilkinde 2014-2019 yılları arasında AKP'li yönetimindeki belediyenin toplam 80 etkinliğe 32 milyon dolar ödendiği belirtilirken 2019-2024 arasındaki Mansur Yavaş döneminde ise 426 etkinliğe harcanan paranın 30 milyon dolar harcandığını aktardı. Aradaki büyük fark ortaya konuldu.