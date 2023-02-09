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  • AKP milletvekili depremde yaşanan sıkıntıları anlattığı videoyu sildi. Gerçekleri yazdı bir kere daha da listeye giremez

AKP milletvekili depremde yaşanan sıkıntıları anlattığı videoyu sildi. Gerçekleri yazdı bir kere daha da listeye giremez

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’ın depremzedelere yaptığı konuşmayı önce paylaşıp sonra sildiği görüldü.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:05
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AKP milletvekili depremde yaşanan sıkıntıları anlattığı videoyu sildi

AKP milletvekili depremde yaşanan sıkıntıları anlattığı videoyu sildi. Gerçekleri yazdı bir kere daha da listeye giremez
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AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı’ın depremzedelere yaşanan eksiklikleri tek tek anlatıp, “Dolayısıyla size istenilen gibi ulaşılamadı” sözlerini kullanıp sonra silmesi dikkat çekti.

Kadın cinayetlerinde, “Hiç mi kadınların payı yok” sözleriyle hatırlanan AKP’li Hülya Nergis Atçı, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti.
Bir okulun içerisinde olduğu anlaşılan mekânda konuşma yapan Hülya Nergis Atçı, çevresinde bulunan depremzedeler felaketteki eksiklikleri şu sözlerle tek tek anlattı:

“İnanın bütün Türkiye’nin kalbi burada. Üst üste çok büyük deprem oldu. 10 ili etkiledi. Size yakın illerde zayiat var. Her yerde ciddi anlamda yıkım var, zayiat var. Yollarda çok ciddi problem var. İklimde müsaade etmediği için yollarda kah kazayla kah kuyrukla kapanmış ciddi anlamda kuyruk var.

Ben sabah 7’de çıktım ancak bu saatte ulaşabildim. Türkiye’nin her yerinde gelen AFAD, yardım tırları kuyrukta. Maraş ile Göksun arasında 2 saat bekledim. Akaryakıt için ciddi yığılma var. Akaryakıt kuyrukları var. Dolayısıyla istenildiği gibi size ulaşılamadı.”

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Atçı, kısa bir süre sonra paylaşımını hesabından kaldırdı. Atçı’nın resmi Twitter hesabından paylaşımının ekran görüntüsü şu şekilde:


 

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Ali yazar
9.02.2023 18:16
Hülya vekil, geçmiş olsun.  
 
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