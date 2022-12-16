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Milletvekili eşim sağ olsun: AKP milletvekilinin eşi önce borçlu AVM'yi Ziraat Bankası'na devretti sonra ballı ihaleyi kaptı

Dün gerçekleştirilen Emlak Konut GYO Bodrum Türkbükü ihalesi, bu kez de AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi olan Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik GYO’ya gitti.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:36
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AKP milletvekilinin eşi önce borçlu AVM'yi Ziraat Bankası'na devretti, sonra ballı ihaleyi kaptı. Milletvekili eşim sağ olsun

Milletvekili eşim sağ olsun: AKP milletvekilinin eşi önce borçlu AVM'yi Ziraat Bankası'na devretti sonra ballı ihaleyi kaptı
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Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Pasifik GYO, daha önce de Ankara’daki Next Level AVM’nin Ziraat Bankası’nı satışıyla gündeme gelmişti.

Hatırlanacağı üzere söz konusu AVM, varlık-borç takası yöntemiyle Ziraat Bankası’na geçmiş, şirket bu devir sayesinde 2019’daki rakamlara göre 412 milyon TL’lik bir borçtan kurtulmuştu.



Pasifik İnşaat, 2015’te Emlak GYO’nun açtığı Ankara’daki EGO arazisini, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ve TOKİ’ye devredilen 6 adet askeri lojman ihalesini de Emlak GYO ile yaptığı benzer anlaşmalarla aldı.

Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’in aldığı gayrimenkul ihaleleri ile ilgili tartışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Ankaralı
16.12.2022 10:39
Hic utanmadan arsizca ulkeyi soyuyorlar.  
 
B
16.12.2022 10:37
Seyredin millet.Yağma Hasan'ın böreği bunlarr.  
 
Mehmet Tok
16.12.2022 10:34
Alın, satın, bunlar son vurgunlarınız. Yolsuzlukların, hırsızlıkların, kanunsuzlukların, haksızlıkların hesabını vereceğiniz günlere az kaldı.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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