Milletvekili eşim sağ olsun: AKP milletvekilinin eşi önce borçlu AVM'yi Ziraat Bankası'na devretti sonra ballı ihaleyi kaptı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Pasifik GYO, daha önce de Ankara’daki Next Level AVM’nin Ziraat Bankası’nı satışıyla gündeme gelmişti.



Hatırlanacağı üzere söz konusu AVM, varlık-borç takası yöntemiyle Ziraat Bankası’na geçmiş, şirket bu devir sayesinde 2019’daki rakamlara göre 412 milyon TL’lik bir borçtan kurtulmuştu.







Pasifik İnşaat, 2015’te Emlak GYO’nun açtığı Ankara’daki EGO arazisini, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan ve TOKİ’ye devredilen 6 adet askeri lojman ihalesini de Emlak GYO ile yaptığı benzer anlaşmalarla aldı.



Geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’in aldığı gayrimenkul ihaleleri ile ilgili tartışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü.