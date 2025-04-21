AKP MKYK Toplantısı Başladı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP MKYK Toplantısı Başladı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

AKP MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Toplantıda, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığının ardından 'Terörsüz Türkiye' sürecinin nasıl işleyeceğinin masaya yatırılması beklenirken, ekonomi alanında da 'tek haneli enflasyon' hedefinde atılan adımların yansımaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan toplantıda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından çeşitli kentlerde düzenlediği mitinglerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

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