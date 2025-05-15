AKP örgüt adına suç işleyenleri cezaevinden çıkartacak! AYM iptal etmişti...

Yeni Yargı Paketi gündemde yerini korumaya devam ediyor. Ancak Türkiye gazetesinde bugün yer verilen haber dikkat çekti. Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı alması ile birlikte Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği haberde belirtilirken, Yeni Yargı Paketi’ne eklenecek düzenleme ile ‘örgüt adına suç işleme’ ifadesinin daha belirgin hâle getirilmesi ve hapis cezalarında indirim yapılacağı öne sürüldü.

AKP KAYNAKLARI: TAHLİYE YOLU AÇILACAK

AKP kaynakları, AYM’nin iptal gerekçesini de dikkate alarak söz konusu cezaların indirileceğini ve yeni alt ve üst sınırlar belirleneceğini söyledi. Yeni düzenleme yapılır ve cezalarda indirime gidilirse, bu suçtan hâlen cezaevinde bulunanların yararlanacağı ve tahliyelerin olacağı aktarıldı.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere ilişkin ceza düzenlemesi kamuoyunda da tartışmalara neden olmuştu. Muhalefetin AYM’ye yaptığı başvuru sonucunda düzenleme önce 2023 yılında iptal edilmiş, sonrasında ise söz konusu fiil yeniden düzenlenerek müstakil bir suç olarak belirtilmişti. Ancak CHP’nin ikinci iptal başvurusundan sonra düzenleme bu yılın ocak ayında bir kez daha iptal edilmişti.

AYM, TCK’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ başlıklı 220’nci maddesinde yer alan ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü ile ‘Silahlı örgüt’ başlıklı 314’üncü maddesindeki ‘Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmünü bu yılın başında iptal etmişti. Yürürlükteki mevzuata göre suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar ile örgüte üye olmayıp da örgüt adına suç işleyenlere aynı cezanın verilmesinin orantısız olduğu belirtilmişti.