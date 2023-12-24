AKP ortak bildiriye imza atmayan CHP’yi hedef almıştı. Özgür Özel’den yanıt geldi

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AKP ortak bildiriye imza atmayan CHP’yi hedef almıştı. Özgür Özel’den yanıt geldi
CHP’nin ortak bildiriye imza atmaması ve CHP Genel Başkanı Özel’in açıklamalarına AKP’den tepki gelmişti. CHP Genel Başkanı Özel, AKP’li Ömer Çelik’in sözlerine yanıt verdi.

Irak’ın kuzeyinde son 24 saatte 12 askerimizin şehit olması sonrası Meclis’te yayınlanan ortak bildiriye CHP imza atmayarak kendileri farklı bir bildiri yayınlamıştı. CHP’nin yayınladığı bildiri tepki çekerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün sosyal medya hesabından 2 farklı açıklama yaptı. Özel, ilk yaptığı açıklamada başsağlığı mesajı verirken ikinci açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

“Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız”

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AKP’DEN TEPKİ GELDİ

CHP’nin ortak bildiriye imza atmaması ve Özgür Özel’in sözlerine AKP’den yanıt geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özel’i hedef alarak “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur” ifadelerini kullandı.

“CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur” diyen Çelik, “CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır” ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP’nin yayınladığı bildiriyi ise “CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir” sözleriyle değerlendirdi.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den AKP’li Çelik’in sözlerine yanıt geldi. Özel, "Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir sizin grubunuzun bildirisine bak, bir bizim açıkladığımız bildirimize bak” şeklinde konuştu.

Özel’in yaptığı açıklama şöyle:

"Onların yayınladığı metinde terörü kınıyorlar, biz lanetliyoruz. Bildiri imzalamak ile şehir gelmeyecek olsa ben günde beş bildiri imzalarım. Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor.

Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir sizin grubunuzun bildirisine bak, bir bizim açıkladığımız bildirimize bak."

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