AKP sandıklar kapanmadan itiraz dilekçesi verdi

Türkiye nefesini tuttu sandıktan gelecek sonuçları bekliyor.

Katılımın yoğun olduğu görülürken çeşitli bölgelerden usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak Rize’de AKP’nin sandıklar kapanmadan itiraz dilekçesi verdiği ortaya çıktı.

Millet İttifakı Rize İl Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanı Saltuk Deniz açıklamasında;

"Seçimi kaybedeceğini anlayan AKP Rize İl Yönetimi sandıklar açılmadan itiraz dilekçelerini sandık kurullarına vermeye başladılar.

Böylelikle sandıklar açılmadan sandıklara itiraz eden bir parti oldular. Bu da hayaldi gerçek oldu. Gerekli itirazlar yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İşte o dilekçe: