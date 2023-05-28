AKP seçim günü kural ve kanun tanımadı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için sandık başına giderken, seçimlere ilişkin ihlaller de yaşanmaya devam ediyor.

Sol Haber’in aktardığına göre İstanbul Üsküdar'da Şehit Kader Sivri Ortaokulu’nda AKP'liler bedava internet paketi dağıtıyor.

Seçim yasaklarını çiğneyen AKP'lilerin üzerinde Erdoğan ve parti logosunun yer aldığı 1 gb'lik internet paketini okulda dağıttıkları görüntülendi.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde oy verme işlemlerinin devam ettiği Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda ise AKP logolu bardakların bulunduğu görüntülendi.

‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’ söz konusu durumu yasaklıyor. Kanun maddesi şunu içeriyor:

"Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz. Bu fıkra hükümlerine uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılır."

