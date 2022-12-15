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En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, mahkeme kararının ardından İmamoğlu'nun yargılanmasıyla ilgili yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı. Son seçimde AKP'ye oy verenlerin yüzde 28.3'ü  “Siyasi bir dava” dedi. MHP'de bu oran 39.8.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 08:11
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AKP seçmeni Saray'a İmamoğlu mesajı verdi. En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi.

En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
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Gazeteduvar'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı verilmesinin ardından Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, kasım ayında davaya ilişkin yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı. 

Metropol Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Kasım 2022 araştırmasında “Sizce Ekrem İmamoğlu’na açılan dava gerçekte bir hakaret davası mıdır yoksa siyasi bir dava mıdır” sorusuna katılımcıların yüzde 17.6’sı “Hakaret davasıdır”, yüzde 44.6’sı “Siyasi bir davadır”, yüzde 30.9’u ise “Davadan haberim yok“ yanıtını verdi.

Son seçimde AKP'ye oy verdiğini belirten katılımcıların yüzde 40’ı davadan haberdar olmadığını belirtirken, “Siyasi bir dava” diyenlerin oranı yüzde 28.3 olarak ölçüldü. AKP'li olup da "Hakaret davası" diyenlerin oranı ise yüzde 24.2’de kaldı.

Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı olan MHP seçmeninin ise yüzde 32.9’u davadan haberdar olmadığını belirtti. Yüzde 39.8’i “Siyasi bir dava”, yüzde 22.2’si ise “Hakaret davası” seçeneğini işaretledi.  

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Serkan
15.12.2022 08:38
AKP yandaşları ve troller Dünden bu yana Kılıçdaroğlu'nu savunmaya başladılar bu Kılıçdaroğlu'na darbe demeye başladılar Demek ki Erdoğan Kılıçdaroğlu'na aday istiyordu Avucunu yala Erdoğan.  
 
Serkan
15.12.2022 08:37
Sakın Kılıçdaroğlu aday olmasın şerefim oy vermem krem İmamoğlu aday olsun ya da Mansur Yavaş koşa koşa oy veririm.  
 
yurdanur canbaş
15.12.2022 08:30
siyasi.rakipleri siyasetten uzaklaştırmak.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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