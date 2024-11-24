AKP Sözcüsü Ömer Çelik Adana’da erken seçim açıklaması yaptı: "Türkiye'nin gündeminde..."

Adana Arkeoloji Müzesinde yapılan Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresinde konuşan AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarını değerlendirdi. Çelik, "Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha önce de söylediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için güçlü bir şekilde yol yürüyerek ilerlemeye devam edeceklerini kaydederek şöyle devam etti:

SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİYORLAR

Muhalefetteki karışıklık, kendi aralarındaki kavga, kendi aralarındaki huzursuzluk, her söz konusu olduğunda sürekli olarak AK Parti'ye bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Cumhurbaşkanımıza bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Sesimizi kısabileceklerini zannediyorlar. Geçen gün de gördünüz mecliste çirkin bir eylem oldu. İçişleri bakanımız komisyon toplantısına girerken önünü kesmeye çalıştılar. Ama bir kere daha gördüler ki AK Parti'yi herhangi bir şekilde susturmak, hiçbir şekilde mümkün değildir Cumhur İttifakı susturmak hiçbir şekilde mümkün değildir.