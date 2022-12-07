AKP İYİ Partili Örs'e atılan yumruğun suçlusunu buldu: Kılıçdaroğu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Bursa milletvekili Zafer Işık'ın İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atarak hastaneye kaldırılmasına yol açmasından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğunu öne sürdü.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bir gün önceki bütçe görüşmeleri sırasında Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı eleştirdi; "Fiziksel şiddet kadar sözel şiddet de bir meseledir" diyerek "Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu" iddiasında bulundu.

Çelik, AKP Bursa milletvekili Işık'la ilgili disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna yanıtında, "Bununla ilgili bir değerlendirmemiz yok. Orada istenmeyen bir arbede oluştu, bu kavganın ortaya çıkmamasını arzu ederdik. Üzüntümüz, bir milletvekilinin sağlık problemi yaşamasıdır, asıl arzumuz bu tarz olayların hiç yaşanmamasıdır. Sözel şiddet Sayın Kılıçdaroğlu tarafından başlatıldı ve maalesef bu noktalara kadar gelmiş oldu" dedi.

"FİZİKSEL ŞİDDET KADAR SÖZEL ŞİDDET DE BİR MESELEDİR"

"Yaşanan arbedede hangi partiden olursa olsun, bir milletvekilin fiziki bir saldırıya uğraması ve hastaneye gitmesi gereken bir durumun yaşanmasından dolayı fevkalade üzüntülüyüz" diyen Çelik, "Fiziksel şiddet kadar sözel şiddet de bir meseledir. Buna karşı ortak bir tutum gerçekleştirmek gerekir. Sayın milletvekiline içtenlikle geçmiş olsun diyoruz. Grup başkan vekilimiz de hemen hastaneye giderek Sayın Vekil'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NU ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklendiği Genel Kurul konuşması hakkında, "Türk siyasi hayatının en talihsiz konuşmalarından bir tanesidir. Bu konuşma son derece üzücü ve son derece vahim bir konuşmadır" dedi. Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'tiran' ya da 'diktatör' şeklinde ifadeler kullanmayı, Türkiye'nin dışındaki kara propaganda merkezleriyle paralel bir biçimde yürütmeye devam ediyor. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na 'tiran' ya da 'diktatör' gibi ifadeler kullanmak hiç kimsenin haddine değil. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kere daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)