AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'de onaylanan rapora sert tepki

Ömer Çelik, AKPM onaylanan rapora sosyal medya hesabından tepki göstererek, suçlamaların hepsini reddettiklerini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'de onaylanan rapora sert tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) onaylanan rapora tepki gösterdi.

“SUÇLAMALARIN HEPSİNİ REDDEDİYORUZ”

Eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Çelik, "Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir. FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye'ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada 'Gülen hareketi' diye sosyal bir yapı yoktur; bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür" ifadelerini kullandı.

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“DEMOKRASİ KONUSUNDA PUSULAYI ŞAŞIRDIKLARINI GÖSTERMEKTEDİR”

FETÖ'nün, Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Meclis'i, seçilmiş hükümeti ve demokrasiyi hedef alan bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu terör örgütü 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşımızı katletmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır. Milletvekilimiz Sayın Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Sayın Zeynep Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir." (DHA)

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