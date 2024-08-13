AKP transfer sezonunu açtı. Partiye katılacak vekil listesi sızdı

Halktv yazarı İsmail Saymaz, AKP'ye katılacak yeni isimler hakkında kulislerde konuşulanları yazdı.

Saymaz'ın iddiasına göre, İYİ Parti'den iki milletvekili AKP'ye geçmeye hazırlanıyor ve üçüncü bir milletvekilinin de katılma ihtimali yüzde 50 olarak değerlendiriliyor. Saymaz, Gelecek Partisi'nden de bazı isimlerin AKP'ye geçebileceğini öne sürdü.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul milletvekilleri Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz'in AKP'ye katılmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirten Saymaz, Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin de AKP'ye katılma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu yazdı. Yücel'in, eski genel başkan Meral Akşener'e yakın bir isim olduğunu hatırlatan Saymaz, "Yücel'in AK Parti’ye geçmesi akıllara şu soruyu getirecek: Akşener, bu siyasi transferin neresinde?" ifadesini kullandı.

Saymaz, Gelecek Partisi'nden ise Selim Temurci, Nedim Yamalı ve İsa Mesih Şahin'in AKP'ye katılması durumunda bu gelişmenin sürpriz olmayacağını belirtti.

Öte yandan Saymaz AKP’nin 23 yıl kutlamalarında 15 ilçe başkanının da partiye katılacağını açıkladı.