AKP, üç ilçe dışında İstanbul'da mevcut başkanlarla ‘devam’ diyecek iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
AKP, üç ilçe dışında İstanbul'da mevcut başkanlarla ‘devam’ diyecek iddiası
Gazeteci Hasan Basri Akdemir, AKP'nin İstanbul'da 3 ilçe dışında mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstereceğini öne süren

AKP, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak.

KRT TV yazarı Hasan Basri Akdemir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 3 ilçe dışında mevcut belediye başkanlarını yeniden aday göstereceğini öne sürdü.

Akdemir, yeniden aday gösterilmeyecek isimlerin ise Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin olduğunu iddia etti.

Gazeteci Akdemir, AKP’nin Bakırköy’de Ali Talip Özdemir’i, Küçükçekmece’de de Aziz Yeniay’ı aday göstereceğini ileri sürdü.

Akdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yarın AK Parti’de Arnavutköy, Sultanbeyli ve Bayrampaşa haricinde mevcut ilçe belediye başkanlarıyla 'devam' kararı alındı. Bu 3 ilçenin ikisinde ilçe başkanları aday olacaklar. Küçükçekmece’de Aziz Yeniay, Bakırköy’de Ali Talip Özdemir sürpriz adaylar olarak açıklanacak"

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