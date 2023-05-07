AKP vatandaşlık dağıtılan Araplar için seçim broşürü hazırladı

AKP İstanbul İl Teşkilatı, İstanbul’da oy kullanacak Araplar için nasıl oy kullanacaklarına dair broşür hazırlayıp evlerine gönderdi.

AKP vatandaşlık dağıtılan Araplar için seçim broşürü hazırladı

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partilerin propagandaları devam ediyor.

Partiler, Türk seçmenlerin oyunu almak için söylem ve projeler geliştirirken, AKP’nin vatandaşlık dağıttığı Arapların oyunu alabilmek için seçim broşürü hazırladığı ortaya çıktı.

İstanbul’da, AKP İl Teşkilatı tarafından hazırlanan broşürlerde vatandaşlık dağıtılan Arapların nasıl oy kullanacağı Arapça anlatılıyor. Teşkilatın, hazırladığı bu broşürleri AKP logolu çantalara koyarak Arap seçmenlerin adreslerine gönderdiği belirtildi.

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