DEM Parti Grup Toplantısı’nda terörist Öcalan lehine sloganlar atıldı. Bu slogan yargıya da taşınırken yaşanan olay siyaset arenasında gündem oldu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bebek katili Öcalan’a sloganlar atılması sonrası DEM Parti'ye "Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. Vatandaşta tepki oluşturacak davranışlara girilmemeli. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur. Çok büyük hatalar yapıldığını görüyorum. Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Sorumsuzluklar başka sorumsuzlukları getirir. O zaman da ana fikri kaçırırız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Çelik'in süreci 'idrak edemediğini' savunarak tepki gösterdi.

Doğan yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"GİZLİ BİR AJANDAMIZ YOK"

"Her siyasi partinin grubuna gelenler, taleplerini iletmek isteyenler slogan atabilir. Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Spesifik ve gizli bir ajandamız yok bizim. Bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yolların açılmasını istemek son derece demokratik bir hak. O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar. Açıkça yıllardır ağır bedellerle, can pahasına, hapis pahasına, sürgün pahasına, soruşturma, kovuşturma, gözaltı pahasına bunu yapıyorlar zaten.

"OLANLAR SÜRECİ ANLAMAMIŞ"

Bu bir gerçeğin ifadesi. Bundan rahatsız olmak ya da bunu işte başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur. Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bizim, 'Bir başka ajanda mı var' sorusunu sormamızı gerektirir. Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var; diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu kadar açık bizim için"

"AKP'NİN BAŞKA BİR AJANDASI MI VAR?"

Öte yandan Doğan, sözlerinin devamında AKP'nin başka bir 'ajandası' olup olmadığından bahsetti.

Doğan, şunları söyledi,

