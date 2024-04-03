AKP ve Deva Partililer arasında silahlı kavga: 1 ölü

31 Mart günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre, Siirt Pervari Belediye Başkanlığı’na AKP’li Teyyar Özcan seçildi. Teyyar Özcan’ın yakınları ile seçim sonuçlarında ikinci sırada yer alan DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada; Abdurrahman Bilen ve Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ağlık ekipleri tarafından Siirt ve Şırnak’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 41 yaşındaki Abdurrahman Bilen, helikopterle Siirt'e getirildi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından, Pervari’de ve yaralıların bulunduğu hastanelerde alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiği belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Siirt Valiliği, ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı bütün köylerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, "Pervari merkez ve bağlı tüm köylerde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadeleri kaydedildi.

6 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINDA

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pervari Kaymakamlığı önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlçe merkezinde belediye başkanlığı seçimini kazanan ve kaybeden iki grup arasında, kavganın dün gece saat 22.45 sularında çıktığını ifade eden Kızılkaya, silahlı kavgada 5 kişinin yaralandığını aktardı.