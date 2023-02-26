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AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir. Kulislerden yeni iddia

Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması planlanırken kulislerden yeni bir iddia geldi. Buna göre Cumhur İttifakı bazı kentlerde ortak milletvekili adayı listesi ile seçime girebilir. Bu değişiklikte MHP’nin düşen oylarının etkili olacağı savunuluyor.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:44
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AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir

AKP ve MHP ortak liste çıkarabilir. Kulislerden yeni iddia
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Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yeni bir gelişme olmazsa 14 Mayıs’ta yapılması planlanıyor. İktidardan muhalefete tüm partiler Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlenmiş olsa da Meclis seçimleri de büyük önem taşıyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Millet İttifakı’nda hedef “parlamenter sisteme geçiş” vaadi dolayısıyla en az 360 milletvekili çıkarmak. Bunun için de tüm partilerden temsilcilerin katıldığı bir komisyon çalışmaya başladı. Komisyonun en yüksek sayıda milletvekilini çıkarmak için yaklaşık 40 kentte ortak liste hazırlığı içinde olduğu biliniyor. “Hangi ilde nasıl bir ortak liste ile seçime girmek doğru olur?” sorusuna en iyi yanıtı vermek için çalışan komisyon için Cumhur İttifakı’nın atacağı adımlar da önemli.

AKP ve MHP 2018 seçimlerinde 81 ilde ayrı listeler çıkarmıştı. Ama bu seçimde Millet İttifakı’nın planladığı gibi Cumhur İttifakı partilerinin de bazı kentlerde ortak listeler çıkarılabileceği konuşuluyor. Bu değişiklikte MHP’nin düşen oylarının etkili olacağı savunuluyor.

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