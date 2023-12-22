AKP ve MHP yerel seçim için anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP ve MHP yerel seçim için anlaştı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AKP ile yerel seçimler için anlaştıklarını duyurdu. Yıldız, görüşmeler sonucu 30 büyükşehirde iş birliği yapılması yönünde karar alındığını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

Feti Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde iş birliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının desteklenmesi, 28 Büyükşehir Belediye Başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

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"Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı seçime katılması, geri kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır." diyen Yıldız, "Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının desteklenmesi, Söğüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun" ifadelerini kullandı.

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