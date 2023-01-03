Themis Araştırma AKP ve MHP'nin paçalarını tutuşturacak Z kuşağı anket sonuçlarını açıkladı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu bire bir doğru tahmin eden Koray Yücel'in sahibi olduğu Themis Araştırma Şirketi, Ocak 2023 Z Kuşağı Siyasi Profil Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

Kantitatif araştırma tekniklerinden “yüz yüze anket ve cati yönteminin bir arada kullanıldığı hibrit bir yöntemle ” gerçekleştirilen Themis Araştırma Z Kuşağı Siyasi Profil Araştırması, 23 Aralık 2022 - 2 Ocak 2023 tarihleri arasında 11 ilde yaşayan 2 bin 227 seçmen ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Araştırma için kullanılan "yüz yüze anket ve cati yönteminin bir arada kullanıldığı hibrit yöntem" günümüz koşullarında A ve B sosyo ekonomik sınıflarda yüzyüze anket yapabilme zorluğu nedeniyle tercih edildi. Saha çalışmasından sonra dönen anketlerin kontrolü yapıldıktan sonra, döküm - kodlama işlemleri tamamlanmış̧, anketler bilgisayar analizine tabi tutulmuştur.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Bilgisayar analizinden sonra, elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren nihai bir rapor hazırlanmıştır.

Themis Araştırma'nın anketinde "Kendinizi hangi siyasi duruş ile tanımlarsınız" sorusuna katılımcıların yüzde 30,3'ü Atatürkçü, yüzde 17,2'si Milliyetçi, yüzde 15,3'ü muhafazakar, yüzde 13,2'si dindar, yüzde 6,1'i ülkücü, yüzde 2,2'si liberal, yüzde 4,8'i sosyal demokrat, yüzde 5,4'ü demokrat, yüzde 2,3'ü sosyalis/kominist olarak yanıt verdi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Themis Araştırma tarafından ankete katılanlara sorulan "Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna ise verilen yanıtlara göre CHP Yüzde 30, ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 19,5 ile ikinci parti oldu. Ancak ankette Zafer Partisi'nin yüzde 17,3'lük oy oranıyla 3'üncü parti olması gözlerden kaçmadı.