AKP ve MHP'ye kızıp kendi adaylarını çıkardılar

Rahime Sezgin
AKP ve MHP'ye kızıp kendi adaylarını çıkardılar
İstanbul Silivri'de Tokatlılar Cumhur İttifakı'na rest çekip kendi adaylarını çıkardı. Yaklaşık 10 bin Tokatlı'nın yaşadığı Silivri'de Tokatlıların adayı Yunus Arıcı oldu.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, bazı il ve ilçelerde sivil toplum kuruluşları kendi adaylarını belediye başkan adayı olarak çıkardı.

İktidar partisinin Tokatlı aday çıkarmaması Silivri'de yerel seçim yarışına yeni bir boyut kazandırdı. Silivri Tokatlılar Derneği, Yunus Arıcı'yı bağımsız Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.

Arıcı'nın adaylığı ile Silivri'de AKP ve MHP'den binlerce Tokatlı istifa etti. 3 Mart'ta bir basın toplantısı ile seçim startını verecek olan Arıcı'nın seçimde dengeleri etkileyebileceği düşünülüyor.

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