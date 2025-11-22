Açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun İmralı’ya giderek terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmesi çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıyla birlikte iktidar çizgisinde yayın yapan medyada bocalama süreci de başladı. Komisyonun dün İmralı’ya gitmesi yönünde karar almasını iktidara yakın gazeteler görmedi.

Örneğin; Bahçeli’nin çağrısının ardından komisyonun İmralı’ya gitmesi gündemde büyük yer tutmuştu. Hatta iktidara yakın Yeni Şafak ‘Komisyon İmralı’ya gitmemeli’ şeklinde bir manşet atarken, hemen ertesi gün de Türkgün ‘Derdiniz ne sizin’ şeklinde tepki manşetine yer vermişti.

CHP HARİÇ KOMİSYON İMRALI'YA GİDİYOR

Devlet Bahçeli ilk grup toplantısında komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda tarihi bir açıklamaya imza attı. Bahçeli iktidara uyarıda bulunarak, “Herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum; Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem” demişti.

Bahçeli’nin söylemlerinin ardından Erdoğan ise topu komisyon üyelerine bırakmıştı. Komisyon ise dün toplandı. Toplantıda CHP İmralı’ya gitmeme kararı verdi. Yapılan oylama sonucunda ise İmralı’ya gidilmesi yönünde karar alındı. AKP, MHP ve DEM Parti’den bir isim heyette yer alacakken, Yeni Yol Partisi de bugün karar verecek.

'BIRAKIN İMRALI’YI, KANDİL’E BİLE GİDİLİR'

İktidara yakın gazeteci Ahmet Hakan ise CHP'nin katılmama kararını köşe yazısında değerlendirildi. Hakan, "CHP, işte böyle bir ortamda... İmralı’ya gidebilme kararı alacak kadar CESUR DEĞİL. Eğer terör belasından kurtuluşa milim katkı sağlayacaksa. Eğer PKK’nın bitişini sağlamaya azıcık bir ivme kazandıracaksa. Eğer Suriye’de Türkiye’nin istediği gelişmelere minicik de olsa etkisi olacaksa. Bırakın İmralı’yı, Kandil’e bile gidilir" şeklinde ifade etti.

YENİ ŞAFAK VE TÜRKGÜN NASIL GÖRDÜ?

Dünkü tarihi kararı yandaş gazeteler manşetlerinde yine görmedi. Hürriyet ve Türkgün manşetinde komisyonun İmralı’ya gitmesine yer verirken, süreç karşıtı tavır sergileyen Yeni Şafak haberi manşetinde görmeyerek, sütunda işledi. Türkiye ve Milat da süreci manşete geniş taşımadı. Sabah ise CHP’nin İmralı’ya gitmemesinden gördü.

İşte o gazetelerin manşeti;

Sabah gazetesi İmralı'ya gidişi değil, CHP'nin katılmamasını gördü

Yeni Şafak tarihi kararı kenardaki sütunlardan verdi

MHP'ye yakın Türkgün gazetesi İmralı'ya gitme kararını manşetlerde yer verdi

Türkiye gazetesi de kenar sütunlardan 'İmralı seferi başlıyor' başlığıyla haberi gördü