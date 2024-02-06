AKP’de 2 ilde büyük sancı. Ankara kulislerinden flaş bilgi sızdı

Kaynak: Gazete Pencere
AKP’de 2 ilde büyük sancı. Ankara kulislerinden flaş bilgi sızdı
Yerel seçim için geri sayım devam ederken AKP’de açıklanan adaylara karşı parti içinden yükselen itirazlar kulislere yansıdı. AKP’de özellikle Şanlıurfa ve Bursa’da açıklanan adaylara karşı büyük itirazlar olduğu öğrenildi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında Bursa ve Şanlıurfa’da benzer krizlerin yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

AKP’de en çok sıkıntı yaratan kent Şanlıurfa oldu. Partinin Urfa ile sınavı hep başarısızlıkla sonuçlandı. Herkes bilir 2009’da da Ahmet Eşref Fakıbaba, aday gösterilmemesini protesto ederek, bağımsız aday olmuş ve seçimi kazanmıştı. Şimdi ikinci bir Fakıbaba vakası yaşanıyor. Kasım Gülpınar’ın aynı şekilde partisine tepki göstererek, Yeniden Refah Partisi’nden aday olmasının sonuçları korkutuyor.

ŞANLIURFA KAYNIYOR

Yapılan araştırmalar, Gülpınar’ın seçimi alma olasılığı olduğunu gösterdi. Ayrıca Fakıbaba ve ekibinin de kendisine destek verdiği iddia ediliyor. Bununla da kalmadı, AKP’nin belirlediği adaya Urfa’da ciddi tepki var. Hatta işi ileri götürüp, Kasım Gülpınar’ın bu zayıf adayı telkin ettiği, sonra da partiden ayrıldığı iddia ediliyor.

BURSA MUTSUZ

Benzer bir kriz, Bursa’da yaşanıyor. Belirlenen büyükşehir belediye başkan adayı konusunda tabandan ciddi itirazlar geldiği belirtiliyor. Bursa İl Başkanı’nın ise hem belirlenen adayla sorunu olduğu hem de kendisinin Osmangazi belediye başkanı yapılmayı beklediği ve hayal kırıklığına uğradığı aktarılıyor.”

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