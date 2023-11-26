AKP’de aday belirlenme aşamasında son düzlüğe girildi

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sincan Kongre ve Fuar Alanı'ndaki temayül yoklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarının görüşlerinin aday belirleme sürecinde ölçüt olduğunu vurguladı.

Teşkilat temayül yoklamasının tüm illerde saat 10.00'da başladığını ve 16.00'da sona ereceğini, yoklamanın bilgisayar bulunan kabinlerde dijital yapıldığını bildiren Yavuz, "Saat 16.00'da bilgisayarları kapatır kapatmaz bütün sonuçlar, değerlendirmeleriyle sistemde toplanmış olacak. Cumhurbaşkanı'mız 16.00'dan sonra dilediği anda sonuçları görecek ve ihtiyaç olması durumunda da değerlendirmeye tabii tutacak." dedi.

Ankara'da 5 bini aşkın, Türkiye genelinde ise yaklaşık 150 bin kişinin oy kullanacağını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Biz teşkilat temayül yoklaması yaparken CHP ise temayül mü, ön seçim mi, yoksa başka bir anket formu mu yapayım diye düşünüyor. Daha seçim takvimi açıklanmadı. Biz çok erken bir vakitteyiz şu anda. Teşkilat temayül yoklamasını alalım, o bir ölçüt. Bir yandan da anket çalışmalarımızı yapalım, onlar da kriter, ölçüt. Başka çalışmalar da yapalım, sürece hızlı hazırlanalım diye hızlı başladık."

AKP'nin elektronik teşkilat temayül yoklamasının diğer partilere ilham vermesini istediklerini dile getiren Yavuz, "Arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın." ifadesini kullandı.

Yavuz, aday olmak isteyen memurların istifası için son günün 1 Aralık olarak belirlendiğini hatırlatarak, şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısının 8 bini aştığını dile getirdi.

"TEMAYÜLDE OY KULLANACAKLARA BİR LİSTE VERMEDİK"

Yavuz, "Temayül yoklamasından sonra adayların ilan edileceği son tarih var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Süreç devam ettiği için müracaat eden aday adaylarının ilanı diye bir şey yok, genel rakamları veriyoruz. Aksi takdirde dinamik bir süreç, daha istifa edip 'Ben de buradayım diyecek' olanlar olacak elbette. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceği tabloyla karşı karşıyayız.

O yüzden biz temayülde oy kullanacaklara bir liste vermedik. Hiçbir listeyle sınırlı kalmayın, müracaat etsin etmesin belediyesi bizden olmayan yerde, içinizden geçen herhangi 3 kişiyi, belediyesi bizden olan yerde de mevcut belediye başkanını değerlendirin ve içinizden gelen herhangi 2 kişiyi tercih sıralamasını da dikkate alarak yazın, dedik."

Aday tespiti için komisyon çalışmalarının hangi tarihte başlayacağı sorusu üzerine komisyonun henüz toplanmadığını ancak partinin ilgili birimlerinin hummalı şekilde çalıştığını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı."