AKP’de HÜDA PAR krizi çıktı

Cumhur İttifakı’nın genişlemesi için HÜDA PAR ile görüşmeler yürüten AKP, partinin 14 Mayıs’taki seçimlere “kendi logosu ve aday listesi olmadan AKP listelerinden katılacağını” açıklamıştı. HÜDA PAR’lı isimlerin AKP listelerinden seçimlere katılmak istemesinin ardından kulislerde de “HÜDA PAR’li isimlerin hangi illerde aday gösterileceği” soruları gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, partinin “Doğu illerinde daha çok muhafazakar Kürt seçmenden destek görmesi” nedeniyle, “Doğu illerinden aday gösterileceği” değerlendirmeleri yapılırken AKP’nin “HÜDA PAR ile ilgili stratejisini büyükşehirler üzerine kurduğu” ileri sürüldü. Buna göre AKP’nin HÜDA PAR ile ilgili isimleri “Doğu illeri yerine başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden aday gösterebileceği” ifade edildi.

‘VEKİL SAYISI DEĞİŞMİYOR’

HÜDA PAR’lı isimlerin “başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerden aday gösterilmek” istenmesinin perde gerisinde, “Doğu illerinde, AKP kurulduğundan bu yana parti teşkilatlarında görev yapan isimlerin HÜDA PAR’lı isimleri milletvekili adayı olarak görmek istemediği” ileri sürülüyor.

Öte yandan AKP’nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında da HÜDA PAR’ın “güçlü olduğu düşünülen illerde” AKP listelerinden aday gösterilmesi halinde, “o illerdeki AKP’li milletvekilleri sayısında bir değişikliğin olmadığının görüldüğü” iddia ediliyor. AKP’nin, HÜDA PAR’dan, başta Batman olmak üzere birkaç ilde “AKP’nin adaylarını desteklemesini istediği” ileri sürülüyor. AKP’nin, HÜDA PAR’a, “HÜDA PAR’lı isimleri seçilebilecek yerlerden aday göstereceğiz. Karşılığında HÜDA PAR, Doğu illerinde AKP’li isimlere destek versin” mesajını vermek istediği de kaydediliyor.