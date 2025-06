AKP’de İmamoğlu çatlağı büyüyor! Mehmet Metiner de tartışmaya dahil oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB operasyonları kapsamında yaşanan tutuklamalar, AKP içinde tartışmalara yol açmayı sürdürüyor. AKP’nin kurucularından Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması sürecine ilişkin değerlendirmesinde “Yargılama yöntemini doğru bulmuyorum” şeklinde görüş bildirdi. Çelik’in bu sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise “Bir dönem AK Parti bünyesinde görev almış bazı kişilerin bugün çıkıp hükümete ders vermeye yeltenmesi, apaçık bir yüzsüzlük ve siyasi etik yoksunluğudur. Koltuklarını kaybettikten sonra ilk iş olarak karşı tarafa geçenlerin ne samimiyetinden ne de inandırıcılığından bahsedilebilir. Bu davranış, en hafif tabirle nankörlük, özünde ise ihanettir” açıklamasında bulundu.

"MAKAMLARI GİDİNCE ERDOĞAN TEK ADAM OLDU"

AKP içindeki “İmamoğlu” tartışmasına son olarak Mehmet Metiner de dahil oldu. Metiner, “Makamlarını kaybettikten sonra memnuniyetsizliklerini önce gizliden gizliye, ardından açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen bu grup, sanki AK Parti’nin en parlak dönemi yalnızca kendilerinin görev yaptığı yıllarmış gibi davranıyor. Onlara göre, bu dönemden sonra AK Parti kurucu değerlerinden uzaklaşmış ve Erdoğan tek adam haline gelmiştir” ifadelerine yer verdi.

Eski AKP Milletvekili Metiner, sosyal medya hesabından "AK Parti'de iki kesim insan tipi" başlığıyla paylaştığı yazıda, şu ifadeleri aktardı:

AK PARTİ’DE İKİ KESİM İNSAN TİPİ

Birinci Kesim:

İçlerinde bazı kurucu isimler de olan bu kesim gelmesi gereken her yere gelmişlerdir. Sözgelimi Cumhurbaşkanı, bakan, meclis başkanı, genel başkan yardımcısı vs olmuşlardır. O tarihlerde Reis’i de partiyi de herkesten çok sahiplenmiş ve savunmuşlardır. En ufak bir AK Parti eleştirisini bile hoşgörüyle karşılamamışlardır. Hoşnutlukları had safhadadır. Sonra makamları gidince hoşnutsuzluklarını evvela alttan alta, sonra da açıktan açığa dışa vurmaktan kaçınmayan bu kesime göre AK Parti’nin Asr-ı saadeti bir tek kendilerinin görev yaptığı yıllardır. Sonrasında AK Parti kurucu ilkelerinden sapmış ve Erdoğan tek adamı olmuştur.

Şahsen kendileri güç sahibi olduklarında başka türlü, o güç gittiğinde de başka türlü konuşan, yani kişisel güçlerine ve konumlarına ve/ya da gördükleri itibara veya itibar kaybına göre pozisyon belirleyenleri, en fenası da bu kişiselliklerini sureti haktan görünerek yapanları ilkeli bulmadığım gibi güvenilir de bulmam.

İkinci Kesim:

Hayatının hiç bir evresinde Reis’i ve temsil ettiği değerleri benimsememiş, hatta Reis’e ve değerlerine karşı başka partilerde amansız mücadele vermiş bazılarının Reis’in ve partisinin gücünden yararlanmak için yaltaklanmaları. Kendi partilerinden koparak sörf güç ve itibar elde etmek için Reis’e yaltaklanmaları. Reis nerede ise orada görünmeleri.

Bu tiplerin karakteristik özelliği şudur: Reis’ten çok Reisçilik taslamaları. Reis üzerinden sağladıkları konjonktürel itibarlarını ömrünü davasına adamış insanları, yani evin sahiplerini ötelemeye çalışmaları.

Bu tip siyasetçilerle ilke ve erdem tabirlerini yan yana getirmeyi bile yanlış addederim.

Üzücü olan, dönemsel olarak bu tip insanların el üstünde tutulmalarıdır. Bu da telafisi mümkün olmayan kırgınlıklara, küskünlüklere ve hatta kopmalara yol açan bir zararlı sürece dönüşüyor.

KEŞKE;

Birinci kesimdekiler kişisellik yapmayıp ağabeylik rolüyle herkesten çok destekleyici olsalardı.

Reis’in ve partinin arkasında dimdik dursalardı.

Varsa uyarı ve eleştirileri onları da başkalarının ağzıyla ve siyasi emellerine hizmet etmeden Reis’i ve partiyi sahiplenerek yapabilselerdi.

Hiç kuşkusuz bu çok yararlı ve işlevsel bir güç olurdu.

İkinci kesime mensup olanlar da geldikleri yerde ömürlerini davasına adamış kimselere saygıda kusur etmeseler, hatta onları ötelemek veya baskılamak gibi yanlış yollara başvurmasalar. Evin asıl sahiplerine karşı gösterilmesi gereken asgari saygıyı gösterip öne çıkmak için onları türlü entrikalarla geriye itme yoluna tevessül etmeseler. Rollerini ve güçlerini abartıp geldikleri partiyi dizayn etmek gibi tepki çekecek yanlış yollara hiç başvurmasalar. İşte o zaman daha çok benimsenir ve sayılır olduklarını göreceklerdir.

Ve keşke bu kesime mensup isimler ömrünü davasına adanmışların tepesine çıkartılmasa. Onların öteleyici tavırlarına asla izin verilmese.

İkisi bir araya gelince parti darbelenmiş oluyor, biline!

Her şeyi yeni baştan gözden geçirmenin vaktidir, hatırlatırım.

Hem birinci kesime mensup olanlar hem ikinci kesimdekiler pozisyonlarını tekrar gözden geçirmelidirler.

Reis ve AK Parti genel merkezimizin her iki kesime yönelik yeni bir siyasa belirlemesi de elzem görünüyor.

Benden demesi.