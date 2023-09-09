AKP'de İstanbul için sürpriz isim. Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

2024 yerel seçimlerine 7 aydan az bir süre kala kaldı. Partiler ise çalışmalarına başladı. Adaylık yarışı başlarken AKP'de İstanbul için konuşulan isimlerin arasına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da CHP'ye karşı AKP'nin adayının kim olacağı merak konusu oldu. Şu ana kadar birçok isim kamuoyuna yansıdı.

Şimdiye kadar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca, Hilmi Türkmen ve Osman Nuri Kabaktepe'nin isimleri konuşulurken, son olarak dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

BİR SÜRPRİZ İSİM DAHA

Gerçek Gündem’de yer alan kulis bilgisine göre, aday listesine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dahil oldu.

Gaziantepli isimlerin konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü öne sürüldü.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 2024 Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu.