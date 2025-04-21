AKP'de kritik toplantı! Masada İmamoğlu eylemleri ve yeni açılım süreci var

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Saat 16.00’da AKP Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesi, “yeni açılım süreci” olacak. Toplantıda, sürecin yol haritası, ekonomi, CHP’nin mitingleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve Suriye’deki son gelişmeler de ele alınacak.

YENİ AÇILIM SÜRECİ MASADA

Toplantının en önemli gündemi, “yeni açılım süreci” olarak öne çıkıyor. MKYK üyeleri, bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirecek ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları planlayacak. Sürecin detayları ve uygulanabilirliği üzerine kapsamlı bir tartışma yürütülmesi bekleniyor.

EKONOMİDE TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Ekonomik gelişmeler de toplantının kritik başlıklarından biri olacak. Hükümetin tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve bu politikaların sonuçları masaya yatırılacak. Son dönemde artan hayat pahalılığı ve ekonomik istikrar arayışı, MKYK’nın ekonomik gündemini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alıyor.

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE CHP’NİN MİTİNGLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası CHP’nin düzenlediği mitingler, toplantıda tartışılacak bir diğer önemli konu. CHP’nin bu mitinglerle kamuoyunda yarattığı yankı ve muhalefetin stratejileri, AKP’nin siyasi gündeminde değerlendirilecek.

GAZZE VE SURİYE GÜNDEMİ

Uluslararası meseleler de toplantının gündeminde geniş yer tutacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları, insani ve diplomatik boyutlarıyla ele alınacak. Ayrıca, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle bölgesel güvenlik ve Türkiye’nin rolü açısından tartışılacak. AKP’nin bu konularda izleyeceği politikalar ve uluslararası alanda atacağı adımlar, toplantının önemli çıktıları arasında olacak.