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  • AKP’de ‘liste’ isyanı: İl başkanı ‘istifanın eşiğindeyiz’ diyerek Erdoğan’a seslendi

AKP’de ‘liste’ isyanı: İl başkanı ‘istifanın eşiğindeyiz’ diyerek Erdoğan’a seslendi

AKP'de milletvekili aday listesi parti yönetiminde krize neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, kentteki seçmenin aday listesine itiraz ettiğini ileri sürerek ‘istifanın eşiğinde’ olduğunu ifade etti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 02:46
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AKP’de ‘liste’ isyanı: İl başkanı Erdoğan’a seslenip ‘istifanın eşiğindeyiz’ dedi

AKP’de ‘liste’ isyanı: İl başkanı ‘istifanın eşiğindeyiz’ diyerek Erdoğan’a seslendi
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AKP'den milletvekili adayı gösterilen isimler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ilk sıradan aday gösterildiği Ordu’da ise İl Başkanı Halit Tomakin’den listeye itiraz geldi.

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Tomakin, kentteki seçmenin aday listesine itiraz ettiğini ileri sürerek, “Sesimizi duyun, istifanın eşiğine geldik” dedi.

Tomakin'in paylaşımları şu şekilde:

"SESİMİZ ULAŞTIRILMIYOR"

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

“RİSKLERİ ÜSTLENMEK İSTEMİYORUM”

Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."

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