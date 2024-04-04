AKP'de Özlem Zengin krizi. Grup başkanı açıklama yaptı

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimlerini geride bırakırken, seçimlerden ikinci parti olarak çıkan AKP'de tartışmalar sürüyor. Seçim mağlubiyetinin ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddiaları dillendirildi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Özlem Zengin iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile cevap verdi. Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarının yalan olduğunu açıkladı.

Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."