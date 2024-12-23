AKP'de tüm hesaplar değişti! Erdoğan'ın kabine hamlesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ekim ayında partisinde ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişiklikler olacağına dair sinyaller vermişti. TBMM’deki bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte gözler, AKP’de ve kabinedeki olası değişimlere çevrildi.

AKP’DE KAPSAMLI DEĞİŞİM GÜNDEMDE

Mart ayına kadar il kongrelerini tamamlamayı planlayan AKP’nin, nisan ayında Büyük Kongresi’ni gerçekleştirmesi beklenirken, Erdoğan’ın il kongrelerinin şubat ayı ortasında tamamlanması talimatı verdiği öğrenildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 8. Büyük Kongre’nin şubat ayı sonunda yapılması planlanıyor. Kabine, MKYK ve MYK’da kapsamlı değişiklikler öngörülüyor. 18-19 Şubat’ta düzenlenecek İstanbul İl Kongresi ile il kongreleri tamamlanacak. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin görevine devam etmesi beklenirken, Cenk Dilberoğlu’nun da ismi adaylar arasında geçiyor.

KABİNE REVİZYONU BEKLENTİSİ

Ocak ayında kabine değişikliğinin gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan’ın geçmişte yaptığı kabine revizyonları genellikle sınırlı sayıda isimle gerçekleşirken, bu kez 4-5 bakanın değişmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Parti MYK’sından bazı isimlerin kabineye dahil olabileceği konuşuluyor.