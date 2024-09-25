AKP'deki kavgada küfürler havada uçuşuyor. Müptezelden danışman yaparsan...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye’nin BRICS başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasına atıfta bulunan Bulut, “Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS vurgusu ve Türkiye’nin BRICS başvurusu, Cumhuriyet tarihimizin en önemli olaylarından biridir. Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın zoraki müttefiki olamaz” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Türkiye’ye saldıracağını öne süren Bulut, “İsrail kısa süre içinde Mescid-i Aksa ve diğer kutsal mekanlarımıza saldıracak. Ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca belirttiği gibi, hedef Türk yurdu olacak. Uykudakiler uyansın, belki yanmak vaktidir. Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir” dedi.

“YETKİN YOK, İŞİN DEĞİL, KARDEŞİM AZ SUS”

AKP’li Mücahit Birinci, Yiğit Bulut’un açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Birinci, “Sen kimsin? Savunma Bakanı mısın? Parti sözcüsü müsün? Genel Başkan Yardımcısı mısın? Dış politika konusunda yetkin olmadığın halde nasıl böyle açıklamalar yapıyorsun? Eğer bir risk görüyorsan, TSK, Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız orada!” ifadelerini kullandı.

Birinci, Bulut’un açıklamalarını eleştirerek, “Ülkenin senin beyanlarına ihtiyacı yok. Teğmenler olayında vesayete karşı duranlara ‘çer çöp’ dedikten sonra, İsrail çıkışıyla göze girmeye çalışıyorsun. Ama yetkin yok, işin değil, kardeşim az sus! Aziz milletimize son sözüm: Bu şahsın tahminleri genellikle gerçekleşmez. Devletimiz ve istihbaratımız güçlüdür, lütfen bu tür beyanları dikkate almayın” dedi.

“AYRI BİR AYIPTIR”

AKP’li Mehmet Metiner, Yiğit Bulut’un Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Metiner, “Bu ismin hâlâ Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı olarak konuşmasına ve o koltukta oturmasına ne demeli! Hangi konuda kendisine danışılıyorsa yandığımızın resmidir! Eğer hiçbir konuda danışılmadığı halde bu unvanı kullanıyorsa, bu da ayrı bir ayıptır!” ifadelerini kullandı.

BAHAR FEYZAN'DAN SERT TEPKİ

Gazeteci Bahar Feyzan, Bulut'a "müptezel" diyerek adeta ateş püskürdü. Bulut'un sözlerini alıntılayan Bahar Feyzan tepkisini "Balıklı Rum Hastanesi’nde yatan müptezelden danışman yaparsan böyle olur!" dedi.