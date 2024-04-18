AKP’den CHP’ye geçen belediyede skandal: Her yerde kamera ve böcek var

31 Mart yerel seçimlerinde, AKP'nin ‘kalesi’ olarak nitelendirilen şehirlerden Afyonkarahisar'ı yüzde 50.73 oyla kazanan CHP’li Burcu Köksal, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı.

Yerel Afyon Postası'na konuşan Köksal, görevi devraldıktan sonra belediyede karşılaştıkları tabloyu anlattı.

Belediye binasında ‘böcek’ taraması yaptırdıklarını aktaran Köksal, “Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor.” dedi.

Köksal’ın açıklamaları şu şekilde:

“TAMAMEN PARTİZANCA GÖREVLENDİRİLMELER YAPILMIŞ”

“Bazı kişilere sırf koltuk vermek için birimler açılmış. Ortaokul mezunu olan kişiyi otopark birim sorumlusu yapmışlar. Kimseyi küçümsemiyorum. Ama orada eğitimli insanlar altta görevlendirilmiş, üstte ise tamamen partizanca görevlendirilmeler yapılmış. Ben liyakat diye vatandaşa söz verdim. Ben bunları nasıl tutabilirim?

“AKP KADIN KOLLARI TEŞKİLAT BAŞKANI MÜDÜR OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ”

Mareşel Fevzi Çakmak Mahallesi muhtarı aradı. Kadın ağlıyor, 'çok büyüksünüz' dedi, ne oldu diye sordum. Orada Kadın Kültür Evi var. Hilal Büyükben oranın müdürü olarak görevlendirilmiş. Kendisi AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Başkanı. Fakat müdürlük yapmak yerine hanımefendi evlerde parti propagandası yapmış. Fazlası ile siyaset… Oradaki bütün öğretmenler küsmüş durumda. Kadınlar Kültür Evi’ne gidip gelmemeye başlamış. Muhtar o kadar şikayetçi ki, çok şükür oradaki baskı kalktı diyor. Ben orayı ziyaret etmek istedim beni kabul etmedi. AK Parti’nin seçim propagandası olarak kullanmış. Ben bunları ne yapayım?

“BANKAMATİK MEMURLARI TESPİT ETTİK”

Bankamatik memurlarını tespit ettik. Şu ana kadar 15 kişi falan tespit ettik. Tek tek inceliyoruz. Sayı 200-300'e yükselebilir. Adamlar ortada yok… Ben onları işten de atmadım. Şunu yaptım. Park ve Bahçelerde ciddi bir personel ihtiyacımız var. Beden işçisi olarak gözüküyorlar ama iş yerlerinde yoklar. Oralara görevlendirdik. Çalışıyorsanız oralarda çalışın ekmeğinizi kazanın, çalışmazsanız kusura bakmayın ben oturduğu yerde kimseye maaş veremem.

“SON 2 AYDA 102 KİŞİYİ İŞE ALMIŞLAR”

Son 2 ayda alınan 102 kişi var. Bunların hepsine çıkış vermem gerekiyor. Çünkü siyasi gerekçe ile alınmış. Yani oy sözü alınmış ve işe alınmış. Afyonlu’nun parasını neden çarçur ettirelim. İş yapmayacak insanlara neden bunu verelim.

“MUHASEBEDE GÖZÜKÜYOR, AMA KENDİSİ ORTADA YOK”

Mesela AFBEL otelde var. Eski bir vekil danışmanı var. Beden İşçisi olarak işe girmiş. Muhasebede gözüküyor. Ama kendisi muhasebede yok. Para alıyor sadece. Ben gene onları çıkartmadım. Madem beden işçisisin ekmeğini kazan dedim. Çalışırsan burada çalış, çalışmıyorsan güle güle diyoruz. Afyonluya bir söz verdik liyakat dedim. AKP’li olmuş MHP’li olmuş beni ilgilendirmiyor işini yapan kalır.

“BAĞIMSIZ DENETÇİ GETİRDİK; TAHMİNİ BORÇ 1 MİLYAR TL”

Bağımsız Denetçi getirttik. Onlara denetletiyoruz. Resmi borç 677 milyon. Ama piyasaya olan borçlar var. Onların ödeme emirleri geliyor. Hukuk Servisi bugün getirdi. Basketbolculara ödenmesi gereken para 40 Milyon TL. Dolar bazında olduğu için sürekli artıyor. Burada dava devam ediyor. Çim Sulama Parası olarak DSİ benim kazanacağımı anlayınca 2018’den beri almadıkları parayı talep etmiş. 5 milyona yakın o var. Tahmini 1 Milyar borç çıkar. Bizim bütçe 1.5 milyar. Onu da kuruşu kuruşuna ne çıkarsa asacağız dışarıya herkes görecek. Çünkü resmi borç dışında ödeme emirleri var. Hepsini birimlerden toplatıyorum tek tek kalem kalem yazıp asacağız. Bu sadece Belediyenin borcu YÜNTAŞ ayrı. Ona da ayrıca bakacağız.

“HER YERDE KAMERA VE BÖCEK VAR”

Bir de böcek taraması yaptırıyorum. Her yerde kamera, böcek var. Prizlerin altına falan koymuşlar. Bildiğin gibi değil. Asansörde bile kamera olduğu konuşuluyor. Boya badana yapılsın, bakılsın diyerek içeriye ekip soktuk. Bizim katı olduğu gibi tarayacaklar.”