AKP'den CHP'ye geçen Eyüpsultan'da belediyenin eşyaları kaçırılıyor. Depodaki eşyalar kamyonla dışarı çıkarılıyor

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'den CHP'ye geçen Eyüpsultan'da belediyenin eşyaları kaçırılıyor. Depodaki eşyalar kamyonla dışarı çıkarılıyor
31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, AKP’den CHP’ye geçen İstanbul Eyüpsultan Belediyesi’nde tartışma yaratacak görüntüler ortaya çıktı. Belediyenin deposunda bulunan eşyaların, kamyonlarla dışarı çıkardığı görüntüler dikkat çekti.

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarına göre, birçok şehir ve ilçe el değiştirirken Eyüpsultan Belediyesi de AKP’den CHP’ye geçti. CHP’nin Eyüpsultan Belediyesi Başkan adayı Mithat Bülent Özmen, yüzde 48.17 oyla, AKP’li rakibi Deniz Köken’i geride bıraktı.

Eyüpsultan Belediyesi’nde daha devir teslim töreni yapılmadan, belediyeye ait bir depoda bulunan eşyaların dışarı çıkarıldığı görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, depodaki eşyaların dışarı çıkarıldığı ve kamyonlara yüklendiği görülüyor.

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