AKP'den CHP'ye geçen Eyüpsultan'da belediyenin eşyaları kaçırılıyor. Depodaki eşyalar kamyonla dışarı çıkarılıyor

31 Mart’ta yapılan yerel seçim sonuçlarına göre, birçok şehir ve ilçe el değiştirirken Eyüpsultan Belediyesi de AKP’den CHP’ye geçti. CHP’nin Eyüpsultan Belediyesi Başkan adayı Mithat Bülent Özmen, yüzde 48.17 oyla, AKP’li rakibi Deniz Köken’i geride bıraktı.

Eyüpsultan Belediyesi’nde daha devir teslim töreni yapılmadan, belediyeye ait bir depoda bulunan eşyaların dışarı çıkarıldığı görüntüler gündem oldu. Söz konusu görüntülerde, depodaki eşyaların dışarı çıkarıldığı ve kamyonlara yüklendiği görülüyor.