AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı?

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AKP 4 dönem sonra Eyüpsultan'da kaybetti. Eyüpsultan'da kim kazandı kaç oy aldı?
31 Mart yerel seçimleri iktidar partisi için 22 yıl sonra gelen mağlubiyete dönüşürken AKP 4 dönem sonra İstanbul Eyüpsultan'da kaybetti. Peki, Eyüpsultan'da kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2019'daki seçim sonuçlarına göre İstanbul'da kazandığı ilçe sayısını artırdı ve 14 ilçeden 26 ilçeye yükseltti.

Özellikle Eyüpsultan'da, AKP'nin 4 dönem sonra seçimi kaybetmesi dikkat çekti.

Belediye Başkanlığını CHP'nin adayı Mithat Bülent Özmen kazandı.

CHP'nin başkan adayı Mithat Bülent Özmen, oyların yüzde 48,06'sını alarak zafer elde etti.

En yakın rakibi AKP'nin adayı Deniz Köken ise yüzde 41,47'lik oy oranıyla ikinci oldu.

Deniz Köken, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 49,11'lik oy oranıyla göreve gelmişti.

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CHP için İstanbul’da tablo şu şekildeydi:

CHP’nin yönettiği mevcut ilçeler

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli.

AKP’den CHP’ye geçen ilçeler

Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Silivri, Tuzla ve Üsküdar.

SEÇİMİN KAZANANI CHP

CHP, Ankara'da en yüksek oyu aldı ve bu başarısını Giresun, Mersin ve Manisa takip etti. Ayrıca, CHP Adıyaman'ı 1989 seçimlerinden bu yana ilk kez; Manisa, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak ve Zonguldak'ı Cumhuriyet tarihinde ilk kez; Amasya, Bartın ve Giresun'u ise 1977'den bu yana ilk kez kazandı.

Partinin toplam belediye sayısı 249 iken, dünkü seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre bu sayı 410'a yükseldi. Açılan sandıkların yüzde 92'si dikkate alındığında, CHP belediye başkanlığı seçimlerinden Türkiye genelinde birinci parti olarak çıktı.

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