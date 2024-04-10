AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal. Tüm kayıtlar silinmiş

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde eski döneme ait belgelerin ortadan kaldırılması ve belediyeye ait malzemelerin araçlara yüklenerek kaçırılması skandallarından sonra bir skandal haberi de Tuzla Belediyesi'nden geldi.

Mazbatanın uzun süre boyunca Tuzla Belediyesi'ni kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl'e verilmediği belediyede tüm kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı.

Tuzla Belediyesi'nde AKP dönemine ait tüm kamera kayıtlarının bulunduğu diskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV'de katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili hukuki adımların atılacağını belirtirken şu sözlerle durumu anlattı:

"Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan'da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak."