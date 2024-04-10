AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal. Tüm kayıtlar silinmiş

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi'nde skandal. Tüm kayıtlar silinmiş
CHP'nin kazandığı Tuzla Belediyesi'nde skandal ortaya çıktı. AKP döneminin tüm kamera kayıtları silindi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Elimizde hiçbir kayıt yok. Hukuki süreç başlatılacak" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda AKP'den CHP'ye geçen belediyelerde eski döneme ait belgelerin ortadan kaldırılması ve belediyeye ait malzemelerin araçlara yüklenerek kaçırılması skandallarından sonra bir skandal haberi de Tuzla Belediyesi'nden geldi.

tuzlabelediyesi.jpgMazbatanın uzun süre boyunca Tuzla Belediyesi'ni kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl'e verilmediği belediyede tüm kamera kayıtlarının silindiği ortaya çıktı.

chptuzlabaskan.jpgTuzla Belediyesi'nde AKP dönemine ait tüm kamera kayıtlarının bulunduğu diskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Halk TV'de katıldığı canlı yayınında konuyla ilgili hukuki adımların atılacağını belirtirken şu sözlerle durumu anlattı:

"Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan'da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak."

tuzlakeps.jpg

İlgili Haberler
Tuzla’da CHP’li başkan mazbatasını alacak. AKP itiraz etmişti
Tuzla’da seçimi kaybeden AKP’li eski başkan 75 dönümlük belediye arazisini satışa çıkardı
Tuzla'da kaybeden AKP'li başkan İmamoğlu'nun eline fena düştü. İmamoğlu'na hakaret davası açtırmıştı
Son Haberler
Haniye’nin oğullarının öldürüldüğü haberini aldığı an. Tüm dünyada yankılandı Dünya
Haniye’nin oğullarının öldürüldüğü haberini aldığı an. Tüm dünyada yankılandı
Yoga yapan kadınlara eşlik eden flamingo viral oldu Video
Yoga yapan kadınlara eşlik eden flamingo viral oldu
Azerbaycan ile Slovakya iş birliğine hazır Dünya
Azerbaycan ile Slovakya iş birliğine hazır
Taş aşeren hamile kadının videosu görenleri şaşırttı Video
Taş aşeren hamile kadının videosu görenleri şaşırttı
Yazar Eylem Tok'un oğlunun can aldığı yerde 2 ölümlü kaza! Gündem
Yazar Eylem Tok'un oğlunun can aldığı yerde 2 ölümlü kaza!
Ukrayna kadınlara zorunlu askerliği gündemine aldı Dünya
Ukrayna kadınlara zorunlu askerliği gündemine aldı
Hayvansever kadın sıkılan köpeğini bebek gibi sırtında taşıyarak gezdirdi Video
Hayvansever kadın sıkılan köpeğini bebek gibi sırtında taşıyarak gezdirdi