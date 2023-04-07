7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP’den DSP’ye ‘bizimle yürüyün’ teklifi. 'Düşünüp bize dönüş yapacaklar'

AKP’den DSP’ye ‘bizimle yürüyün’ teklifi. 'Düşünüp bize dönüş yapacaklar'

Binali Yıldırım ve Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti. Yıldırım ziyaret sonrasında, 'beraber yürüme teklifi' yaptıklarını ifade etti. Aksakal ise teklife, "Bugün saat 14.00'te Başkanlık Kurulu'muzu toplantıya çağırdık" dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 12:22
Takip Et

AKP’den DSP’ye ‘bizimle yürüyün’ teklifi

AKP’den DSP’ye ‘bizimle yürüyün’ teklifi. 'Düşünüp bize dönüş yapacaklar'
+
Aa
-

AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Görüşmenin ardından Yıldırım ve Aksakal basına açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından baz detaylar:

"Sebebi ziyaretimiz malumunuz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. Bu seçim çerçevesinde partiler programı ile ittifakları ile milletin önüne çıktılar. Kedilerini ifade ediyorlar. DSP denince rahmetli Ecevit'i, rahmetli Erbakan'ı anmadan olmaz. Onlar Kıbrıs harekatının Fatih'leridir. Kıbrıs, ülkemize onlardan emanettir. Sayın genel başkanının da Kuzey Kıbrıs Türk bayrağını kendi bayrağımızın yanında dalgalandırması bu konuya verdiği önemin göstergesidir. Sayın cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri ile yapılan son zirvede Kuzey Kıbrıs'ı Türk devletleri teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdik. 780 bin kilometrekare vatan toprağında, mavi vatanda ülkemizin hak ve menfaatlerini korumada parti programımız farklı olsa da tek varan, tek bayrak ilkelerinde aynı hassasiyetlere sahip olduğumuzu teyit etmiş oluyoruz. Seçimler, ülkemizin bölgede güçlü yapısının devamı ile emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını ön görüyoruz. Beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye, sayın genel başkana ilettik. Kendileri değerlendirecek ve ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur."

Önder Aksakal: AKP’YE ZİYARET YAPMAYI PLANLIYORUZ

DSP Genel Başkanı Aksakal ise, "DSP cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikranın bozulmaması için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Aksakal, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Yıldırım ve Sayın Çelik'e nazik ziyaretleri ve önerileri için teşekkür ediyoruz. TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi, bunun Türk siyasetinde yeni bir dönemin de başlangıcına vesile olacağı görüşümüzü paylaştık. Bugün saat 14.00'te Başkanlık Kurulu'muzu toplantıya çağırdık. Hem dünkü misafirimizin ziyaretini hem de bugünkü ziyaretin kapsamını tartışarak, sonrasın bizi kabul ederlerse (AKP) bir ziyaret yapmayı planlıyoruz."

Mİllet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Aksakal'ı ziyaret etmişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
1
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Kuzey Kore'yle ilgili hiç bilmedikleriniz. 'Güneşin oğlu'nun ülkesine gittiğinizde şok olacaksınız
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
2
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
3
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
5
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Willian Arao özür diledi
6
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
7
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿İzmir beyaza büründü. Hayırdır inşallah
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Turuncu kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿Psikolog açıkladı: Deprem sonrası güven sarsıntısı gelişti
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿YSK’den sandık kararı
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada belge görmek ne anlama geliyor? Rüyada belge görmenin anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.