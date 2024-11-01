AKP'den Esenyurt operasyonu için çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli’ye sabotaj

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
AKP'den Esenyurt operasyonu için çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli’ye sabotaj

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in tutuklanmasının hem DEM’e hem de CHP'ye yönelik mesajlar içerdiğini yazdı. Babacan, Esenyurt operasyonunda Bahçeli iddiasını da ilk kez açıkladı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un atanması tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. CHP, Özer’in tutukluluğunu ve kayyum atanmasına tepki göstermek amacıyla Esenyurt’ta miting düzenlemiş ve bütün belediye başkanlarını alana davet etmişti.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan ise, bugünkü köşesinde İktidar ve CHP arasında krize neden olan Esenyurt Belediyesi hakkında kulislerdeki yorumları yazdı.

Babacan yazısında, Özer’in CHP-DEM iş birliği sonrası seçildiğine değinerek aniden tutuklanma kararının MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Kürt açılımına dair sözlerinin AKP’lilerde yeni bir şaşkınlığa neden olduğunu aktardı. Bu tarz operasyonlarının planlayıcısının tartışılması gerektiğinin altını çizen Babacan, Özer’in tutuklanmasının hem DEM’e hem de yönelik mesajlar içerdiğini vurguladı.

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CHP'li Ahmet Özer

SÜRECE YÖNELİK BİR SABOTAJ İDDİASI

“CHP’ye gözdağı olabileceğini iddia edenler var” diyen Babacan, flaş bir iddiayı gündem getirerek, “AKP’deki başka bir yorum ise bu operasyon, Bahçeli’nin başlattığı sürece yönelik bir sabotaj. Bu yorumu yapanlar devlette tek bir yapı olmadığının altını çiziyorlar” ifadelerini kullandı.

YİNE METİN DIŞINA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup konuşmasında yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediyesi’ne yönelik “terör” göndermesinin metin dışı olduğunu aktaran Babacan, “Erdoğan’ın sözlerini yorumlayanlar, “Ayrıntıya girmeden, kısa mesaj vererek toparladı” diyerek, kısa mesajı kafasının net olmamasının göstergesi olarak değerlendiriyorlar” diye yazdı.

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