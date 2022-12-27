27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • AKP’den EYT bekleyenlerin umutlarını kıracak açıklama. Erdoğan yılbaşından önce tamamlayacağız demişti

AKP’den EYT bekleyenlerin umutlarını kıracak açıklama. Erdoğan yılbaşından önce tamamlayacağız demişti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, EYT düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:19
Takip Et

AKP’den EYT bekleyenlerin umutlarını kıracak açıklama. Erdoğan yılbaşından önce tamamlayacağız demişti

AKP’den EYT bekleyenlerin umutlarını kıracak açıklama. Erdoğan yılbaşından önce tamamlayacağız demişti
+
Aa
-

Aralık ayı itibarıyla asgari ücret zammı ile beraber EYT konusu da gündemde yerini koruyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT ile ilgili konuşan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Orhan Uzel
27.12.2022 14:37
Biz yaşa takılıp emekli olanlar o detayların içinde var mı? Yönetimde hakaniyet ölçüsü yok ki olsun...  
 
HUSEYIN CELIK
27.12.2022 14:36
insanlarla dalga geçiyorlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.