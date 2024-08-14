AKP'den flaş Can Atalay hamlesi. Bir gün kala değiştirdiler

Can Atalay için cuma günü TBMM’de yapılacak olağanüstü toplantıyı, Meclis Başkanvekilliği sırasının CHP'li Gülizar Biçer Karaca’da olmasına rağmen AKP'li Meclis Başkanvekili, eski adalet bakanı Bekir Bozdağ’ın yöneteceği ifade edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sıranın Meclis Başkanvekili Karaca’da olmasına rağmen TBMM Genel Kurulu’nu Meclis Başkanvekili Bozdağ’ın yönetecek olmasına tepki gösterdi.

Günaydın, ''Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir ‘meziyet’” yorumunda bulundu.

'KULLANIŞLI OLMAK...'

Günaydın X hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Meclis 16 Ağustos’ta Can Atalay konusunu ele almak üzere, muhalefetin çağrısı doğrultusunda olağanüstü toplanacak. Meclis Başkan vekilliği sırası Gülizar Biçer Karaca’da olduğu halde, ‘olağanüstü toplantılarda sıra gözetilmez, Numan Kurtulmuş’un tercihi bu yönde’ gerekçesiyle oturumu Bekir Bozdağ’ın yönetmesi kararı alındı. Kullanışlı olmak, ister Meclis Başkanı isterse Başkan Vekili statüsünde olun, bir süre yolunuzu açan ancak çocuklarınıza bırakacağınız manevi mirası önemli oranda daraltan, (varsa) pozitif müktesebatınızı ortadan kaldıran bir ‘meziyet’.”