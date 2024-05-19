AKP'den geriye 2,4 milyar lira borç kaldı

2024 yerel seçim sonuçlarının AKP tarafından yenilgi ile sonuçlanmasından sonra en dikkat çeken konu, seçimi kaybeden belediyelerin ardında bıraktıkları yüklü borçlar oldu. AKP yönetimi İstanbul ve Ankara’yı alarak 2019’un rövanşını kazanmak isterken elindeki Balıkesir, Bursa gibi kritik belediyeleri de kaybetti.

31 Mart tarihinde AKP’den kazanılan belediyelerin borçları yeni yönetimler tarafından bir bir belediye binalarına asıldı. Bu borçların hazineye yük olarak binmesi yeni yönetimlerin fahiş bir borçla devraldıkları gerçeğini ortaya çıkardı.

SADECE 9 BELEDİYE 2,4 MİLYAR LİRA BORÇ

Yerel seçimlerden önce AKP’de olan 9 belediyenin borçları hesaplandı. Bu belediyelerin hazine borcunun toplamda 2 milyar 468 milyon 968 lira olduğu tespit edildi. Borçlardaki en büyük pay sahibi AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesinin oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki olan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin yeni yönetime 1 milyar 62 milyon 932 bin TL Hazine borcu devrettiği tespit edildi.

İŞTE O BELEDİYELER VE ARKASINDA BIRAKTIKLARI:

Batman Belediyesi : 374 milyon 210 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi : 609 milyon 687 bin TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi : 453 milyon 245 bin TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi : 79 milyon 795 bin TL

Siirt Belediyesi : 76 milyon 276 bin TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi: 236 milyon 646 bin TL

Sivas Belediyesi : 290 milyon 839 bin TL

Yozgat Belediyesi: 19 milyon 48 bin TL

Zonguldak Belediyesi: 329 milyon 222 bin TL