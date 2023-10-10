AKP’den günlük kiralık evlerle ilgili önemli açıklama. İşte yeni düzenleme

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını söyledi.

KAYNAK: DHA
AKP’den günlük kiralık evlerle ilgili önemli açıklama. İşte yeni düzenleme

Günlük olarak kiraya verilen evlere ilişkin olarak bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına gidiliyor.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, 30 maddelik teklifi Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Güler "Teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor. Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek" dedi.

Güler'in açıklamaları şöyle:

28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) 28.Dönem 2. Yasama yılın ilk teklifini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.

Teklifimiz 30 maddeden oluşuyor. (Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi) teklifle konutların turizm amaçlı kiralanmasını öngörüyor.

Emekli maaşlarına yansıtılacak 5 bin TL'lik ikramiye, komisyon aşamasında bu teklife önergeyle eklenecek.

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