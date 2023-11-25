AKP’den ‘HES yapılmasın’ eylemi. Hem de Erdoğan’ın memleketinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’nin İkizdere ilçesinde yapılması planlanan HES projesine AKP’liler karşı çıktı. AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ve bir grup AKP’li projenin yapılmaması için eylem yaptı. Söz konusu eyleme "Türkiye Bunu da gördü" yorumu yapıldı.

KAYNAK: DHA
AKP’den ‘HES yapılmasın’ eylemi. Hem de Erdoğan’ın memleketinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Dereköy mevkiinde Reis Holding tarafından yapılması planlanan HES projesine karşı AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, parti teşkilatı ile birlikte bölgede basın açıklaması yaptı.

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İl Başkanı Ayar, 28 Kasımda kentte yapılacak Çevresel Değerlendirme toplantısının önemli olduğunu belirterek, “Bu alanlarda yapılacak HES projelerinin fayda maliyet analizlerine bakıldığında o günün şartlarına göre gerçekliliği ortadan kalkmıştır. Neticede yola çıkılmış, süreci doğru yönetmek durumundayız. 28 Kasım bir çevresel değerlendirme toplantısı yapılacak. Halkın toplantıya katılımın, stratejik olarak gerektiğini biliyoruz. Birilerinin o toplantının yapılmaması yönünde yapacakları faaliyetlerine de müsaade etmeyelim. O toplantı yapılacak ki, o toplantıda olumsuzluklar kayda alınacak. Kayda alınmalar yargı sürecinde elimizi güçlendirecektir” dedi.

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“HALKA RAĞMEN İŞ YAPILMAZ”

Bölgedeki halkın ve tüm paydaşların aynı düşündüğünü dile getiren Ayar şunları söyledi:

“Gelişen ve değişen şartlarda biz zararın neresinde dönersek kardır misali, bu projenin yapılmamasını düşünüyoruz. Sadece AK Parti değil, bu bölgenin tamamı, diğer partileri yöneticileri de aynı düşünüyor. Çünkü halka rağmen iş yapılamaz. AK Partiyi AK Parti yapan en büyük faktörlerden biri zaten budur. Halk ne diyorsa onu planlayan bir partiyiz.

Proje, 12 kilometre bir tünel ve o tünelden çıkan tüm malzemelerin döküleceği alanlar tamamını işgal ederek, yok edecek. Bu da turizm destinasyonu olması gereken alanların ise yok edilmesidir. Bütün bunlara baktığımız zaman halkın da talepleri bu yöndedir.

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Diğer siyasi partilerle de temasımız var. Onlar da halk da aynı düşüncede. O zaman bu proje olmayacak diyoruz. Halkımız rahat olsun. Bunu istismar etmeye kalkanlara fırsat vermemesi gerektiğinin altını çiziyorum.

Çünkü onların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Biz bağcıyı da dövdürmeyiz, üzümü de yeriz diyoruz.”

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