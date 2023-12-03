AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon'

Yerel seçim öncesi AKP’nin yaptırdığı İstanbul anketinde İmamoğlu önde çıktığı iddiasına AKP’li Mustafa Şen’den tepki geldi.

KAYNAK: İHA
AKP’den İmamoğlu iddialarına sert yanıt. 'Açık operasyon ve manipülasyon'

Yerel seçimler öncesi AKP'nin İstanbul için yaptırdığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önde çıktığı iddia edilmişti. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran anket iddiasına yanıt veren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" ifadelerini kullandı.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi hazırlıklar yavaş yavaş başlarken AKP henüz İstanbul için adayını açıklamadı. Belirsizliğin arkasında AKP'nin İstanbul için yaptırdığı ankette çıkan sonuçlar olduğu öne sürülmüştü.

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İMAMOĞLU ANKETTE AÇIK ARA ÖNDE YER ALMIŞTI

Odatv'nin aktardığına göre, 29 Kasım tarihinde sonuçları çıkan İstanbul anketinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açık ara farkla önde olması dikkat çekmişti.

AKP'DEN ANKET İDDİASINA YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu duruma AKP'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, parti olarak belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadıklarını vurguladı.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN İSİM VEREREK ANKET YAPMADIK İTİBAR ETMEYİNİZ"

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Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz, henüz AK Parti olarak Türkiye'nin hiçbir yerinde herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık. AK Parti adını kullanarak açık operasyon ve manipülasyon yapan kişilere ve çöp anketlere itibar edilmemesi dileğiyle kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

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