AKP’den İstanbul hazırlığı. Memleketine dönmek isteyene teşvik planı gündemde

AKP deprem ve yerel seçimlere yönelik İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladı. Bu çalışmaya göre memleketine dönenlere teşvik verilmesi gündemde.

AKP’den İstanbul hazırlığı. Memleketine dönmek isteyene teşvik planı gündemde

AKP’de yerel seçimlere ve depreme yönelik yapılan hazırlıklarda ilk hedef, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda yazlarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul'dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesi gündemde.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önümüzdeki günlerde sunum yapılacağı belirtilirken proje, Erdoğan'ın talimatları ile son şeklini alıp hayata geçirilecek.

EMEKLİLER İLK HEDEF

Öncelikli hedef kitle olarak, İstanbul'da yaşayan ancak bahar ayları ile birlikte memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu grup belirlendi. Zaten aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı. Ancak büyük şehirde yaşamak istemeyen, iş bulmakta zorluk çeken çalışan genç nüfus başta olmak üzere evini taşıyacak tüm gruplar teşviklerden yararlanacak.

Hızlı bir tersine göç gündeme geldiğinde Anadolu şehirlerindeki sağlıktan eğitime kadar tüm kamu hizmetleri de buna paralel olarak yeniden yapılandırılacak. Hastane, okul, doktor, öğretmen sayıları artırılacak. Büyükşehirlerde yaşamak istemeyen kamu personeli için de yeni alternatifler devreye girmiş olacak.

TEŞVİKLER DETAYLI OLARAK ÇALIŞILIYOR

Yazın memleketine gidenler başta olmak üzere İstanbul'dan evini taşıyacaklara yönelik teşvikler detaylı olarak çalışılıyor. Bunlar arasında evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, taşınma yardımı yapılması, iş kurmak istemesi halinde uygun faiz ve vade ile kredi verilmesi gibi seçenekler bulunuyor.

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