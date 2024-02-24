AKP'den istifa edip aday oldu: Ayak seslerimi duyun dedi

Tolga Özdemir - Uşak / YENİÇAĞ

AKP'den istifa ederek bağımsız aday olan Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Yeniçağ'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. On yıldır belediye başkanlığı görevini sürdüren Arpacı, yeniden seçilmesi halinde hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Arpacı, "Şu anda mevcut projelerimiz var. Onlar devam ediyor. Bunlar nedir; Sera Organize Sanayi, yeni organize sanayi bölgemiz hazır. Organizemizin onayını çıkarttık. Sıkıntımız yok bir çok yatırımcı ile görüşmelerimiz devam ediyor, yakında hayırlısıyla inşallah yerlerimizi teslim edebileceğiz.

Ama tabii altyapı enerji ve su ile ilgili sıkıntılarımız var bu sorunları da en kısa zamanda gidermeye çalışıyoruz. Sera organizemizin de hayırlısıyla olurunu aldık. İnşallah en kısa zamanda onu da valilikle beraber faaliyete geçeceğiz." dedi.

Halkın teveccühünün kendisinden yana olduğunu ifade eden Arpacı, vaat edilen her şeyi yerine getirerek en iyi hizmet veren başkanlardan olduğunu belirterek, yanında kendisinin siyasi görüşüne bakmaksızın destek veren, ekibinde yer alan isimler olduğunu söyledi.

Arpacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Dolayısıyla halkımız da doğru olanın yanında sağ olsunlar.

Biz de halkımızın yanındayız. Banaz halkına bize karşı yapılanların bilincinde olduğu ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyorum.

Bizim ayak seslerimiz hizmetin ayak sesleridir. Banaz'ımız için geleceğin ayak sesleridir.

İnşallah bu ayak seslerimiz bundan sonra yapacağımız hizmetler için ayak sesleri olsun inşallah."