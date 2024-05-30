AKP'den İYİ Parti'ye ziyaret

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP'den İYİ Parti'ye ziyaret

AKP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Dervişoğlu'na çini ve çiçek hediye etti.

AKP heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulundu.

Ziyarette; AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirliolu, Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akaşoğlu, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş yer aldı.

Görüşmede; İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turan Çömez ve Buğra Kavuncu, TBMM Katip üye Yasin Öztürk de hazır bulundu.

Görüşmede Abdullah Güler, Dervişoğlu'na çini ve çiçek hediye etti.

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ERDOĞAN: GÖRÜŞMEMEMİZ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'ten ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış, “İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?” sorusuna, "Bugün bir görüşmemiz yok. Arkadaşlarımız, ilgili birimlerimiz görüşecekler, Görüşmememiz için hiçbir neden, hiçbir sebep yok" karşılığını vermişti.

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