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  • AKP'den İzmir halkına alay eder gibi destek: 8 milyarlık projeye 3 bin lira bütçe ayırdılar

AKP'den İzmir halkına alay eder gibi destek: 8 milyarlık projeye 3 bin lira bütçe ayırdılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AKP iktidarının 8 milyar 136 milyon 791 bin TL'lik ve İzmirli için kritik önemdeki Halkapınar-Otogar metro projesi için 3 bin TL ayırmasını 'şaka değil' diyerek duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:55
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AKP'den İzmir halkına alay eder gibi destek

AKP'den İzmir halkına alay eder gibi destek: 8 milyarlık projeye 3 bin lira bütçe ayırdılar
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AKP iktidarının muhalif belediyelere yönelik olumsuz tavrı, en net haliyle bakanlıkların yatırımlarında ortaya çıkıyor. Bunun bir örneği de İzmir'de yaşandı. Resmi Gazete'de yayınlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda, yatırım tutarı 8 milyar 136 milyon olarak belirlenen Halkapınar-Otogar Metrosu'nun inşaatı için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece 3 bin TL'lik ödenek ayrıldı.

İZMİR İÇİN KABUL EDİLEMEZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Böyle bir tercih kullanmışlar. Ben, şikayet makamı değilim. Sadece bu, İzmir için kabul edilemez bir şey, İzmir'in hak etmediği bir şey. Biz, Halkapınar-Kemalpaşa Metrosu'nu çalışıyoruz; otogar bağlantısı olmadan ne işe yarar ki? Onun yapılması lazım. Yapmayacaklarsa biz yapalım. Öyle bir noktadayız'' diye isyan etti.

KENDİ BELEDİYELERİNE FARKLI

İktidar, kendi belediyelerinde ise kesenin ağızını açıyor . Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziray projesi ile Yeşilvadi Köprülü Kavşağı projelerine Hazine kefil olmuş, 35 milyar lira harcanmıştı. Kayseri'de de metro hattını genişletme çalışmaları Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülüyor. Bursa'da ise tramvaya 1 trilyon lira harcandığı belirtiliyor.

Tunç Soyer'in paylaştığı görselde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metrosuna 1.45 milyar TL, Çiğli tramvayına 501 milyon TL, Narlıdere metrosuna 250 milyon TL ayırdığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ise Halkapınar-Otogar metrosuna 3 bin TL yatırdığı bilgisi yer aldı.

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E
18.01.2023 11:57
Utanmadan birde CHP belediyeler çalışma yapmıyor diye eleştiriyorlar 3 bin TL ye oto lastiği alınmaz  
 
Sokrates
18.01.2023 11:40
İzmir hep CHP'li. Bunun öcünü almak istiyorlar. akp ve mhp seçmeni, başta yüce Kuran olmak üzere, ne gazete ne de kitap okuyorlar. Yalnızca Yüce Kuran'ı okusalar, TÖVBE ederler.  
 
fatih
18.01.2023 11:02
akp gidici artık abbas yolcu  
 
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