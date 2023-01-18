AKP'den İzmir halkına alay eder gibi destek: 8 milyarlık projeye 3 bin lira bütçe ayırdılar

AKP iktidarının muhalif belediyelere yönelik olumsuz tavrı, en net haliyle bakanlıkların yatırımlarında ortaya çıkıyor. Bunun bir örneği de İzmir'de yaşandı. Resmi Gazete'de yayınlanan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda, yatırım tutarı 8 milyar 136 milyon olarak belirlenen Halkapınar-Otogar Metrosu'nun inşaatı için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece 3 bin TL'lik ödenek ayrıldı.

İZMİR İÇİN KABUL EDİLEMEZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Böyle bir tercih kullanmışlar. Ben, şikayet makamı değilim. Sadece bu, İzmir için kabul edilemez bir şey, İzmir'in hak etmediği bir şey. Biz, Halkapınar-Kemalpaşa Metrosu'nu çalışıyoruz; otogar bağlantısı olmadan ne işe yarar ki? Onun yapılması lazım. Yapmayacaklarsa biz yapalım. Öyle bir noktadayız'' diye isyan etti.

KENDİ BELEDİYELERİNE FARKLI

İktidar, kendi belediyelerinde ise kesenin ağızını açıyor . Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziray projesi ile Yeşilvadi Köprülü Kavşağı projelerine Hazine kefil olmuş, 35 milyar lira harcanmıştı. Kayseri'de de metro hattını genişletme çalışmaları Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülüyor. Bursa'da ise tramvaya 1 trilyon lira harcandığı belirtiliyor.

Tunç Soyer'in paylaştığı görselde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca metrosuna 1.45 milyar TL, Çiğli tramvayına 501 milyon TL, Narlıdere metrosuna 250 milyon TL ayırdığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ise Halkapınar-Otogar metrosuna 3 bin TL yatırdığı bilgisi yer aldı.