AKP'den kadına yönelik şiddet açıklaması. Faturayı izleyenlere kestiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'den kadına yönelik şiddet açıklaması. Faturayı izleyenlere kestiler

AKP Sözcüsü olan Ömer Çelik, Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleşen kadına yönelik şiddet olayını kınadı. Çelik şiddete seyirci olanlara ise, "Engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir" sözlerini kullandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 yaşındaki Sudenaz A., 14 yaşından beri birlikte olduğu Yılmaz Akman (37) isimli erkek tarafından, 3 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde demir sopayla öldüresiye dövüldü. Sosyal medyada infiale sebep olan görüntüler ve tepkiler sonrası emniyet harekete geçti ve Akman gözaltına alınarak tutuklandı.

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AKP'den ilk tepki parti sözcüsü olan Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, şiddeti lanetlediklerini ifade ederek seyirci kalanlara da sert tepki gösterdi.

Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz.

Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır.

Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.

Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir.

Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz.

Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!"

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